Ціна KIGU (KIGU)

Актуальна ціна 1 KIGU до USD:

$0,01704662
-13,10%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни KIGU (KIGU) в реальному часі
Інформація щодо ціни KIGU (KIGU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01667967
Мін. за 24 год
$ 0,01975356
Макс. за 24 год

$ 0,01667967
$ 0,01975356
$ 0,155138
$ 0,01482709
-0,01%

-13,19%

-39,70%

-39,70%

Актуальна ціна KIGU (KIGU) становить $0,01704662. За останні 24 години KIGU торгувався між мінімумом у $ 0,01667967 і максимумом у $ 0,01975356, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KIGU становить $ 0,155138, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01482709.

Що стосується короткострокових результатів, то KIGU змінився на -0,01% за останню годину, -13,19% за 24 години та на -39,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KIGU (KIGU)

$ 783,65K
--
$ 783,65K
46,00M
46 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація KIGU — $ 783,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KIGU — 46,00M, зі загальною пропозицією 46000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 783,65K.

Історія ціни KIGU (KIGU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KIGU до USD становила $ -0,00259107572266775.
За останні 30 днів зміна ціни KIGU до USD становила $ -0,0076809410.
За останні 60 днів зміна ціни KIGU до USD становила $ -0,0134876351.
За останні 90 днів зміна ціни KIGU до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00259107572266775-13,19%
30 днів$ -0,0076809410-45,05%
60 днів$ -0,0134876351-79,12%
90 днів$ 0--

Що таке KIGU (KIGU)

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни KIGU (USD)

Скільки коштуватиме KIGU (KIGU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів KIGU (KIGU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо KIGU.

Перегляньте прогноз ціни KIGU вже зараз!

KIGU до місцевих валют

Токеноміка KIGU (KIGU)

Розуміння токеноміки KIGU (KIGU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KIGU зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про KIGU (KIGU)

Скільки сьогодні коштує KIGU (KIGU)?
Актуальна ціна KIGU у USD становить 0,01704662 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KIGU до USD?
Поточна ціна KIGU до USD — $ 0,01704662. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація KIGU?
Ринкова капіталізація KIGU — $ 783,65K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KIGU?
Циркуляційна пропозиція KIGU — 46,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KIGU?
KIGU досяг історичної максимальної ціни у 0,155138 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KIGU?
Історична мінімальна ціна KIGU становила 0,01482709 USD.
Який обсяг торгівлі KIGU?
Актуальний обсяг торгівлі KIGU за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KIGU цього року?
KIGU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KIGU для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.