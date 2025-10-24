Інформація щодо ціни KIGU (KIGU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01667967 $ 0,01667967 $ 0,01667967 Мін. за 24 год $ 0,01975356 $ 0,01975356 $ 0,01975356 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01667967$ 0,01667967 $ 0,01667967 Макс. за 24 год $ 0,01975356$ 0,01975356 $ 0,01975356 Рекордний максимум $ 0,155138$ 0,155138 $ 0,155138 Найнижча ціна $ 0,01482709$ 0,01482709 $ 0,01482709 Зміна ціни (за 1 год) -0,01% Зміна ціни (1 дн.) -13,19% Зміна ціни (за 7 дн.) -39,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -39,70%

Актуальна ціна KIGU (KIGU) становить $0,01704662. За останні 24 години KIGU торгувався між мінімумом у $ 0,01667967 і максимумом у $ 0,01975356, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KIGU становить $ 0,155138, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01482709.

Що стосується короткострокових результатів, то KIGU змінився на -0,01% за останню годину, -13,19% за 24 години та на -39,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KIGU (KIGU)

Ринкова капіталізація $ 783,65K$ 783,65K $ 783,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 783,65K$ 783,65K $ 783,65K Циркуляційне постачання 46,00M 46,00M 46,00M Загальна пропозиція 46 000 000,0 46 000 000,0 46 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація KIGU — $ 783,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KIGU — 46,00M, зі загальною пропозицією 46000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 783,65K.