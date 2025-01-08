Ціна KickPad (KPAD)
Поточна ціна KickPad (KPAD) сьогодні становить 0.0013635 USD з ринковою капіталізацією $ 77.38K USD. Ціна KPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KickPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.41 USD
- зміна ціни KickPad протягом дня — -2.35%
- циркуляційна пропозиція – 56.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KickPad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KickPad до USD становила $ -0.0000827775.
За останні 60 днів зміна ціни KickPad до USD становила $ -0.0000272271.
За останні 90 днів зміна ціни KickPad до USD становила $ -0.0001635607933166595.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.35%
|30 днів
|$ -0.0000827775
|-6.07%
|60 днів
|$ -0.0000272271
|-1.99%
|90 днів
|$ -0.0001635607933166595
|-10.71%
Останній аналіз цін KickPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-2.35%
+0.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The native token of the KickPad ecosystem. A high-powered IDO Launchpad that allows KPAD holders access to private sale rounds, as well as a rugpull-mitigating open-source DEX.
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