Сьогоднішня ціна KickPad (KPAD)

Поточна ціна KickPad (KPAD) сьогодні становить 0.0013635 USD з ринковою капіталізацією $ 77.38K USD. Ціна KPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KickPad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.41 USD

- зміна ціни KickPad протягом дня — -2.35%

- циркуляційна пропозиція – 56.73M USD

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