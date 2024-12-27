Ціна Kick (KICK)
Поточна ціна Kick (KICK) сьогодні становить 0.01008081 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна KICK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kick:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.90K USD
- зміна ціни Kick протягом дня — -1.38%
- циркуляційна пропозиція – 121.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kick до USD становила $ -0.00014176249955385.
За останні 30 днів зміна ціни Kick до USD становила $ -0.0040312382.
За останні 60 днів зміна ціни Kick до USD становила $ -0.0004907166.
За останні 90 днів зміна ціни Kick до USD становила $ -0.001687081102420415.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00014176249955385
|-1.38%
|30 днів
|$ -0.0040312382
|-39.98%
|60 днів
|$ -0.0004907166
|-4.86%
|90 днів
|$ -0.001687081102420415
|-14.33%
Останній аналіз цін Kick: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.37%
-1.38%
-7.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO). For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com
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