Сьогоднішня ціна Kick (KICK)

Поточна ціна Kick (KICK) сьогодні становить 0.01008081 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна KICK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kick:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.90K USD

- зміна ціни Kick протягом дня — -1.38%

- циркуляційна пропозиція – 121.55M USD

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