Ціна Kichi (KICHI)
Поточна ціна Kichi (KICHI) сьогодні становить 0.00001687 USD з ринковою капіталізацією $ 16.87K USD. Ціна KICHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kichi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.59M USD
- зміна ціни Kichi протягом дня — -94.00%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kichi до USD становила $ -0.000264321300169763.
За останні 30 днів зміна ціни Kichi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kichi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kichi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000264321300169763
|-94.00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kichi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10.58%
-94.00%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
🔥 Kichi – The untamed spirit of the wild meets the future of blockchain! 🔥 Under the moonlight, this flame-tailed wolf embodies Solana’s fiercest and most loyal force. A guardian of courage, freedom, and decentralized power, Kichi is more than just a symbol—it’s a revolution. 🌕 Fearless, untamed, unstoppable—Kichi runs with the fire of innovation, breaking the chains of the old world and leading the pack into the decentralized future. With every step, it ignites the blockchain with unwavering strength and limitless potential. Are you ready to embrace the wild and break the limits with Kichi? 🚀🔥
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€0.0000161952
|1 KICHI до USD
$0.00001687
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RM0.0000752402
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₺0.0006091757
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₸0.0085115898
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