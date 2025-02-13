Сьогоднішня ціна Kichi (KICHI)

Поточна ціна Kichi (KICHI) сьогодні становить 0.00001687 USD з ринковою капіталізацією $ 16.87K USD. Ціна KICHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kichi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.59M USD

- зміна ціни Kichi протягом дня — -94.00%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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