Сьогоднішня ціна KiboShib

Поточна ціна KiboShib (KIBSHI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,99% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KIBSHI до USD становить $ 0 за KIBSHI.

KiboShib наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 600 770, з циркуляційною пропозицією у 1,00T KIBSHI. Протягом останніх 24 годин KIBSHI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KIBSHI змінився на +0,18% за останню годину та на -3,99% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо KiboShib (KIBSHI)

Ринкова капіталізація $ 1,60M$ 1,60M $ 1,60M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,60M$ 1,60M $ 1,60M Циркуляційне постачання 1,00T 1,00T 1,00T Загальна пропозиція 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація KiboShib — $ 1,60M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KIBSHI — 1,00T, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,60M.