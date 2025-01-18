Ціна Kibho Coin (KBC)
Поточна ціна Kibho Coin (KBC) сьогодні становить 0.00576708 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kibho Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.78K USD
- зміна ціни Kibho Coin протягом дня — +3.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kibho Coin до USD становила $ +0.00021679.
За останні 30 днів зміна ціни Kibho Coin до USD становила $ +0.0052808113.
За останні 60 днів зміна ціни Kibho Coin до USD становила $ +0.0046240476.
За останні 90 днів зміна ціни Kibho Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00021679
|+3.91%
|30 днів
|$ +0.0052808113
|+91.57%
|60 днів
|$ +0.0046240476
|+80.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kibho Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
+3.91%
-11.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kibhocoin Exchange provides global users with secure, professional, and convenient products and services, including Cryptocurrency Trading, Derivatives, Staking, NFT Kibhocoin Exchange currently supports 50+ fiat currencies, including USD, EUR, GBP, JPY, KRW, CAD, AUD, RUB, INR, AED, etc.; Purchase of major digital assets, including BTC, ETH, USDT, etc.; and 20+ payment methods, including Master Card, Visa, Google Play, ApplePay, Bank Transfer, etc. Kibhocoin providing protection against DDoS attacks, full data encryption, cryptocurrency cold storage, strict PCI DSS standards to protect your funds. With a built in AI, Kibhocoin offering advanced order matching algorithms, a high-liquidity order book, favorable conditions for market making, high-frequency trading.
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