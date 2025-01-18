Сьогоднішня ціна Kibho Coin (KBC)

Поточна ціна Kibho Coin (KBC) сьогодні становить 0.00576708 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KBC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kibho Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.78K USD

- зміна ціни Kibho Coin протягом дня — +3.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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