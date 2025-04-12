Ціна KIATOKEN (KIA)
Поточна ціна KIATOKEN (KIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.34K USD. Ціна KIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KIATOKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни KIATOKEN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 500.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KIATOKEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KIATOKEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KIATOKEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KIATOKEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KIATOKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-43.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KIATOKEN is a purpose-driven cryptocurrency built on the Polygon network, designed to create social impact through the power of decentralized finance. It serves as a donation and reward token for a wide range of charitable causes, including helping children with special needs, protecting the environment, supporting students from underprivileged backgrounds, assisting the homeless, and funding animal shelters. By integrating blockchain technology with real-world missions, KIATOKEN enables transparent, traceable, and fast transactions for donations and community engagement. The project also offers features like staking and community incentives, encouraging users to both contribute to meaningful change and benefit from holding KIA.
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