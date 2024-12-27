Ціна KI (XKI)
Поточна ціна KI (XKI) сьогодні становить 0.0020374 USD з ринковою капіталізацією $ 1.17M USD. Ціна XKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 712.20 USD
- зміна ціни KI протягом дня — -0.52%
- циркуляційна пропозиція – 576.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KI до USD становила $ -0.0006312989.
За останні 60 днів зміна ціни KI до USD становила $ -0.0009961853.
За останні 90 днів зміна ціни KI до USD становила $ -0.0037077318108719925.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.52%
|30 днів
|$ -0.0006312989
|-30.98%
|60 днів
|$ -0.0009961853
|-48.89%
|90 днів
|$ -0.0037077318108719925
|-64.53%
Останній аналіз цін KI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.84%
-0.52%
+16.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ki Foundation’s mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore.
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