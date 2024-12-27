Сьогоднішня ціна KI (XKI)

Поточна ціна KI (XKI) сьогодні становить 0.0020374 USD з ринковою капіталізацією $ 1.17M USD. Ціна XKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 712.20 USD

- зміна ціни KI протягом дня — -0.52%

- циркуляційна пропозиція – 576.63M USD

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