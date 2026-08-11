Сьогоднішня ціна Khorus

Поточна ціна Khorus (KHO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KHO до USD становить $ 0 за KHO.

Khorus наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 771,48, з циркуляційною пропозицією у 806,50M KHO. Протягом останніх 24 годин KHO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00108917, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KHO змінився на -- за останню годину та на -6,55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Khorus (KHO)

Ринкова капіталізація $ 10,77K$ 10,77K $ 10,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,01K$ 13,01K $ 13,01K Циркуляційне постачання 806,50M 806,50M 806,50M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Khorus — $ 10,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KHO — 806,50M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,01K.