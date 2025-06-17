Ціна khaokheowzoo (KHEOWZOO)
Поточна ціна khaokheowzoo (KHEOWZOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 143,84K USD. Ціна KHEOWZOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності khaokheowzoo:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни khaokheowzoo протягом дня — +3,82%
- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни khaokheowzoo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни khaokheowzoo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни khaokheowzoo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни khaokheowzoo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,82%
|30 днів
|$ 0
|-11,09%
|60 днів
|$ 0
|+9,28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін khaokheowzoo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,40%
+3,82%
+21,48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。 kheowzoo CTO: Home of Meme Animals! Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us.
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