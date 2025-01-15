Сьогоднішня ціна Khamoo ($KHAMOO)

Поточна ціна Khamoo ($KHAMOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 61.30K USD. Ціна $KHAMOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Khamoo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.99K USD

- зміна ціни Khamoo протягом дня — -23.63%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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