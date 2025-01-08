Сьогоднішня ціна KHADIJA (KHA)

Поточна ціна KHADIJA (KHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.58K USD. Ціна KHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KHADIJA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.72 USD

- зміна ціни KHADIJA протягом дня — -6.62%

- циркуляційна пропозиція – 999.62M USD

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