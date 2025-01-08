Ціна KHADIJA (KHA)
Поточна ціна KHADIJA (KHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.58K USD. Ціна KHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KHADIJA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.72 USD
- зміна ціни KHADIJA протягом дня — -6.62%
- циркуляційна пропозиція – 999.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KHADIJA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KHADIJA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KHADIJA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KHADIJA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.62%
|30 днів
|$ 0
|-17.30%
|60 днів
|$ 0
|-17.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KHADIJA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.66%
-6.62%
+6.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The KHA Token is a unique meme coin that represents a Muslim girl and adheres to 100% halal standards, making it an ethical and community-focused cryptocurrency. It is designed to reflect and support the values of the global Muslim community, promoting principles of fairness, transparency, and halal business practices. The token aims to provide a fun yet meaningful way for users to engage with cryptocurrency, knowing that it aligns with Islamic ethical standards. Through KHA Token, the project aspires to create a space where holders can feel confident that their participation in the crypto space is aligned with their faith and values. Additionally, the token may serve as a community-building tool, where users can support halal initiatives, contribute to charitable causes, and partake in a growing ecosystem that respects Islamic principles in finance and commerce.
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