Сьогоднішня ціна KGB Protocol (KGB)

Поточна ціна KGB Protocol (KGB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KGB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KGB Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.91 USD

- зміна ціни KGB Protocol протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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