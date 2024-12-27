Ціна Keysians Network (KEN)
Поточна ціна Keysians Network (KEN) сьогодні становить 0.493545 USD з ринковою капіталізацією $ 274.66K USD. Ціна KEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Keysians Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.46K USD
- зміна ціни Keysians Network протягом дня — +1.68%
- циркуляційна пропозиція – 556.50K USD
Отримуйте оновлення цін KEN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KEN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Keysians Network до USD становила $ +0.0081453.
За останні 30 днів зміна ціни Keysians Network до USD становила $ +0.0101475319.
За останні 60 днів зміна ціни Keysians Network до USD становила $ +0.1711136308.
За останні 90 днів зміна ціни Keysians Network до USD становила $ +0.14310529882112615.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0081453
|+1.68%
|30 днів
|$ +0.0101475319
|+2.06%
|60 днів
|$ +0.1711136308
|+34.67%
|90 днів
|$ +0.14310529882112615
|+40.84%
Останній аналіз цін Keysians Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.58%
+1.68%
+6.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KEN до AUD
A$0.789672
|1 KEN до GBP
￡0.38990055
|1 KEN до EUR
€0.46886775
|1 KEN до USD
$0.493545
|1 KEN до MYR
RM2.20614615
|1 KEN до TRY
₺17.3826549
|1 KEN до JPY
¥77.8320465
|1 KEN до RUB
₽52.00483665
|1 KEN до INR
₹42.2079684
|1 KEN до IDR
Rp7,960.40211135
|1 KEN до PHP
₱28.72925445
|1 KEN до EGP
￡E.25.1016987
|1 KEN до BRL
R$3.0501081
|1 KEN до CAD
C$0.70576935
|1 KEN до BDT
৳58.8799185
|1 KEN до NGN
₦763.9977891
|1 KEN до UAH
₴20.6597937
|1 KEN до VES
Bs25.170795
|1 KEN до PKR
Rs137.17096185
|1 KEN до KZT
₸255.32563485
|1 KEN до THB
฿16.76572365
|1 KEN до TWD
NT$16.2080178
|1 KEN до CHF
Fr0.4441905
|1 KEN до HKD
HK$3.8299092
|1 KEN до MAD
.د.م4.9650627