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Ціна Keysians Network (KEN)

USD

Графік ціни Keysians Network (KEN) в реальному часі

$0.493545
$0.493545$0.493545
+1.60%(1D)

Сьогоднішня ціна Keysians Network (KEN)

Поточна ціна Keysians Network (KEN) сьогодні становить 0.493545 USD з ринковою капіталізацією $ 274.66K USD. Ціна KEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Keysians Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.46K USD
- зміна ціни Keysians Network протягом дня — +1.68%
- циркуляційна пропозиція – 556.50K USD

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Цінові показники Keysians Network (KEN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Keysians Network до USD становила $ +0.0081453.
За останні 30 днів зміна ціни Keysians Network до USD становила $ +0.0101475319.
За останні 60 днів зміна ціни Keysians Network до USD становила $ +0.1711136308.
За останні 90 днів зміна ціни Keysians Network до USD становила $ +0.14310529882112615.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0081453+1.68%
30 днів$ +0.0101475319+2.06%
60 днів$ +0.1711136308+34.67%
90 днів$ +0.14310529882112615+40.84%

Аналіз цін Keysians Network (KEN)

Останній аналіз цін Keysians Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.471558
$ 0.471558$ 0.471558

$ 0.492719
$ 0.492719$ 0.492719

$ 15.21
$ 15.21$ 15.21

+1.58%

+1.68%

+6.51%

Ринкова інформація Keysians Network (KEN)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 274.66K
$ 274.66K$ 274.66K

$ 5.46K
$ 5.46K$ 5.46K

556.50K
556.50K 556.50K

Що таке Keysians Network ( KEN)

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Ресурс Keysians Network (KEN)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 KEN до GBP
0.38990055
1 KEN до EUR
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1 KEN до USD
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1 KEN до MYR
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