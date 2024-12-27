Сьогоднішня ціна Keysians Network (KEN)

Поточна ціна Keysians Network (KEN) сьогодні становить 0.493545 USD з ринковою капіталізацією $ 274.66K USD. Ціна KEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Keysians Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.46K USD

- зміна ціни Keysians Network протягом дня — +1.68%

- циркуляційна пропозиція – 556.50K USD

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