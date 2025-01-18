Ціна Keys (KEYS)
Поточна ціна Keys (KEYS) сьогодні становить 0.00297966 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KEYS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Keys:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.77 USD
- зміна ціни Keys протягом дня — +353.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Keys до USD становила $ +0.00232317.
За останні 30 днів зміна ціни Keys до USD становила $ +0.0089285929.
За останні 60 днів зміна ціни Keys до USD становила $ +0.0098958042.
За останні 90 днів зміна ціни Keys до USD становила $ +0.0023627665187415485.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00232317
|+353.88%
|30 днів
|$ +0.0089285929
|+299.65%
|60 днів
|$ +0.0098958042
|+332.11%
|90 днів
|$ +0.0023627665187415485
|+383.01%
Останній аналіз цін Keys: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+359.10%
+353.88%
+378.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KEYS is a utility token on the Ethereum blockchain offering holders access, benefits, and rewards, much like a loyalty program where holding more KEYS equals more perks. It's at the core of an ecosystem aimed at revolutionizing real estate through innovative products such as web3 marketplace and a real-estate centric metaverse experience with e-commerce and gaming activities.
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