Сьогоднішня ціна KeyOfLife (KOL)

Поточна ціна KeyOfLife (KOL) сьогодні становить 0,625256 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна KOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KeyOfLife:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни KeyOfLife протягом дня — +2,76%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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