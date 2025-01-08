Сьогоднішня ціна KeyFi (KEYFI)

Поточна ціна KeyFi (KEYFI) сьогодні становить 0.02196242 USD з ринковою капіталізацією $ 71.03K USD. Ціна KEYFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KeyFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.28 USD

- зміна ціни KeyFi протягом дня — -3.30%

- циркуляційна пропозиція – 3.23M USD

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