Ціна KeyFi (KEYFI)
Поточна ціна KeyFi (KEYFI) сьогодні становить 0.02196242 USD з ринковою капіталізацією $ 71.03K USD. Ціна KEYFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KeyFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.28 USD
- зміна ціни KeyFi протягом дня — -3.30%
- циркуляційна пропозиція – 3.23M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KeyFi до USD становила $ -0.00074976132433146.
За останні 30 днів зміна ціни KeyFi до USD становила $ -0.0020341000.
За останні 60 днів зміна ціни KeyFi до USD становила $ -0.0027360102.
За останні 90 днів зміна ціни KeyFi до USD становила $ -0.00329666279956582.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00074976132433146
|-3.30%
|30 днів
|$ -0.0020341000
|-9.26%
|60 днів
|$ -0.0027360102
|-12.45%
|90 днів
|$ -0.00329666279956582
|-13.05%
Останній аналіз цін KeyFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.60%
-3.30%
-1.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KeyFi is a next-generation DeFi application offering intelligent tools for managing your DeFi portfolio: custom strategy builders, yield projection, portfolio tracking, and a powerful research dashboard. We seek to solve DeFi user challenges such as juggling multiple wallets/platforms/chains, manually comparing yield, and the lack of historical data. Manage multiple assets, across multiple chains, and across multiple platforms and protocols such as Compound, Aave, 1inch, and more, all from one convenient application.
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