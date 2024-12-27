Ціна Keyboard Cat (KEYCAT)
Поточна ціна Keyboard Cat (KEYCAT) сьогодні становить 0.00051037 USD з ринковою капіталізацією $ 509.27K USD. Ціна KEYCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Keyboard Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.50K USD
- зміна ціни Keyboard Cat протягом дня — +3.48%
- циркуляційна пропозиція – 997.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Keyboard Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Keyboard Cat до USD становила $ -0.0002054051.
За останні 60 днів зміна ціни Keyboard Cat до USD становила $ -0.0002734527.
За останні 90 днів зміна ціни Keyboard Cat до USD становила $ -0.0004116370124884198.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.48%
|30 днів
|$ -0.0002054051
|-40.24%
|60 днів
|$ -0.0002734527
|-53.57%
|90 днів
|$ -0.0004116370124884198
|-44.64%
Останній аналіз цін Keyboard Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.26%
+3.48%
-3.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The oldest cat meme there is…dating back to 1984!
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₹0.0436570498
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