Токеноміка KEWL EXCHANGE (KWL) Дізнайтеся ключову інформацію про KEWL EXCHANGE (KWL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KEWL EXCHANGE (KWL) What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system. Офіційний вебсайт: https://kewl.exchange Whitepaper: https://docs.kewl.exchange Купити KWL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KEWL EXCHANGE (KWL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KEWL EXCHANGE (KWL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 41.30K $ 41.30K $ 41.30K Загальна пропозиція: $ 50.35K $ 50.35K $ 50.35K Циркуляційна пропозиція: $ 50.35K $ 50.35K $ 50.35K FDV (повністю розведена вартість): $ 41.30K $ 41.30K $ 41.30K Історичний максимум: $ 10.95 $ 10.95 $ 10.95 Історичний мінімум: $ 0.275865 $ 0.275865 $ 0.275865 Поточна ціна: $ 0.820193 $ 0.820193 $ 0.820193 Дізнайтеся більше про ціну KEWL EXCHANGE (KWL)

Токеноміка KEWL EXCHANGE (KWL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KEWL EXCHANGE (KWL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KWL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KWL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KWL, досліджуйте ціну токена KWL в реальному часі!

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