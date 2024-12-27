Ціна KEWL EXCHANGE (KWL)
Поточна ціна KEWL EXCHANGE (KWL) сьогодні становить 1.2 USD з ринковою капіталізацією $ 140.34K USD. Ціна KWL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KEWL EXCHANGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 460.82 USD
- зміна ціни KEWL EXCHANGE протягом дня — +4.89%
- циркуляційна пропозиція – 117.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KEWL EXCHANGE до USD становила $ +0.055892.
За останні 30 днів зміна ціни KEWL EXCHANGE до USD становила $ -0.1532372400.
За останні 60 днів зміна ціни KEWL EXCHANGE до USD становила $ +0.1402125600.
За останні 90 днів зміна ціни KEWL EXCHANGE до USD становила $ -0.2896333579624363.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.055892
|+4.89%
|30 днів
|$ -0.1532372400
|-12.76%
|60 днів
|$ +0.1402125600
|+11.68%
|90 днів
|$ -0.2896333579624363
|-19.44%
Останній аналіз цін KEWL EXCHANGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.68%
+4.89%
+13.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system.
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