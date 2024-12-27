Сьогоднішня ціна KEWL EXCHANGE (KWL)

Поточна ціна KEWL EXCHANGE (KWL) сьогодні становить 1.2 USD з ринковою капіталізацією $ 140.34K USD. Ціна KWL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KEWL EXCHANGE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 460.82 USD

- зміна ціни KEWL EXCHANGE протягом дня — +4.89%

- циркуляційна пропозиція – 117.00K USD

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