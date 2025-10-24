Інформація щодо ціни KEVIN (KEVIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,37% Зміна ціни (1 дн.) +2,41% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,38%

Актуальна ціна KEVIN (KEVIN) становить --. За останні 24 години KEVIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KEVIN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KEVIN змінився на -0,37% за останню годину, +2,41% за 24 години та на -1,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KEVIN (KEVIN)

Ринкова капіталізація $ 37,02K$ 37,02K $ 37,02K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,02K$ 37,02K $ 37,02K Циркуляційне постачання 970,67M 970,67M 970,67M Загальна пропозиція 970 667 016,8933665 970 667 016,8933665 970 667 016,8933665

Поточна ринкова капіталізація KEVIN — $ 37,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KEVIN — 970,67M, зі загальною пропозицією 970667016.8933665. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,02K.