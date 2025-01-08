Ціна Ketnipz (NIPZ)
Поточна ціна Ketnipz (NIPZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.84K USD. Ціна NIPZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ketnipz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.34 USD
- зміна ціни Ketnipz протягом дня — -7.80%
- циркуляційна пропозиція – 999.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ketnipz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ketnipz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ketnipz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ketnipz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.80%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ketnipz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-7.80%
-1.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The feel-good viral bean from TikTok, beloved by over 5 million fans worldwide, is embarking on an exciting new adventure on Solana! Ketnipz, the iconic meme sensation known for its charm, positivity, and humor, is now thriving in the Web3 space. This lovable character brings a fresh wave of joy to the blockchain. Don’t miss your chance to join the growing community and celebrate Ketnipz in its next big chapter.
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