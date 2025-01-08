Сьогоднішня ціна Ketnipz (NIPZ)

Поточна ціна Ketnipz (NIPZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.84K USD. Ціна NIPZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ketnipz:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.34 USD

- зміна ціни Ketnipz протягом дня — -7.80%

- циркуляційна пропозиція – 999.12M USD

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