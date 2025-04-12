Сьогоднішня ціна Ketamine Cat (KET)

Поточна ціна Ketamine Cat (KET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.66K USD. Ціна KET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ketamine Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Ketamine Cat протягом дня — +10.20%

- циркуляційна пропозиція – 981.87M USD

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