Ціна Ketamine Cat (KET)
Поточна ціна Ketamine Cat (KET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.66K USD. Ціна KET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ketamine Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ketamine Cat протягом дня — +10.20%
- циркуляційна пропозиція – 981.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ketamine Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ketamine Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ketamine Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ketamine Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.20%
|30 днів
|$ 0
|+50.35%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ketamine Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
+10.20%
-9.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KetamineCat is a decentralized cryptocurrency project centered around the KET token, aiming to build a community-driven ecosystem. The project encourages user engagement through its online presence, including a GitHub repository and a Twitter account. The primary purpose of KetamineCat is to foster a vibrant community around the KET token, promoting its use and integration within various platforms. The project emphasizes transparency and community involvement, inviting users to participate in its development and growth.
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