Ціна Ketaicoin (ETHEREUM)
Поточна ціна Ketaicoin (ETHEREUM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETHEREUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ketaicoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.57K USD
- зміна ціни Ketaicoin протягом дня — -11.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ketaicoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ketaicoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ketaicoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ketaicoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.18%
|30 днів
|$ 0
|-27.74%
|60 днів
|$ 0
|-17.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ketaicoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-11.18%
-15.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Ketaicoin, running on the ETH CHAIN,is not just another cryptocurrency. It is a revolutionary technology that enables smart contracts and decentralized applications (DApps) to flourish. With Ketaicoin, you can break free from traditional financial systems and take control of your investments like never before. What makes your project unique? In an era where scams and fraudulent schemes are rampant, it is crucial to make informed decisions. Ethereum encourages rationality by providing transparency and security through its blockchain technology. Say goodbye to shady dealings and hello to a trustworthy investment ecosystem. History of your project. We're a memecoin born out of scam movies, but we're against scams and rug projects. Many people in the encryption market have the same experience, many people have been scammed, or Stud is in debt. We will use some of the tax money to fund the anti-fraud charity. What’s next for your project? Ketaicoin believes in inclusivity. It empowers individuals from all walks of life to participate in the global economy without any intermediaries or restrictions. By embracing Ketaicoin,you become part of a community that values fairness, equality, and financial freedom. What can your token be used for? Own blockchain,smart contracts and Dapps, Launchpad and charity.
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