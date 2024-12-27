Сьогоднішня ціна Kerosene (KEROSENE)

Поточна ціна Kerosene (KEROSENE) сьогодні становить 0.02158838 USD з ринковою капіталізацією $ 2.67M USD. Ціна KEROSENE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kerosene:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 183.73K USD

- зміна ціни Kerosene протягом дня — -4.30%

- циркуляційна пропозиція – 123.89M USD

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