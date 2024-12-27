Ціна Kerosene (KEROSENE)
Поточна ціна Kerosene (KEROSENE) сьогодні становить 0.02158838 USD з ринковою капіталізацією $ 2.67M USD. Ціна KEROSENE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kerosene:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 183.73K USD
- зміна ціни Kerosene протягом дня — -4.30%
- циркуляційна пропозиція – 123.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kerosene до USD становила $ -0.00097111309541127.
За останні 30 днів зміна ціни Kerosene до USD становила $ -0.0054590299.
За останні 60 днів зміна ціни Kerosene до USD становила $ -0.0046218692.
За останні 90 днів зміна ціни Kerosene до USD становила $ -0.06074002693899621.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00097111309541127
|-4.30%
|30 днів
|$ -0.0054590299
|-25.28%
|60 днів
|$ -0.0046218692
|-21.40%
|90 днів
|$ -0.06074002693899621
|-73.77%
Останній аналіз цін Kerosene: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
-4.30%
-0.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kerosene is a token that lets you mint DYAD against this collateral surplus. Kerosene can be deposited in Notes (the DYAD NFTs) just like other collateral to increase the Note’s DYAD minting capacity.
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