Ціна Keren (KEREN)
Поточна ціна Keren (KEREN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KEREN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Keren:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 928.85 USD
- зміна ціни Keren протягом дня — -19.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Keren до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Keren до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Keren до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Keren до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19.93%
|30 днів
|$ 0
|-46.29%
|60 днів
|$ 0
|-83.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Keren: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-19.93%
-1.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Keren is a memecoin project inspired by the "Karen" type of women we all know since it is an internet sensation. Keren is trying to "KERENize the world" by creating memes, but also is building things onchain, such as "Complaining onchain" and other future stuff.
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