Ціна KeptChain (KEPT)
Поточна ціна KeptChain (KEPT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KEPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KeptChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.89 USD
- зміна ціни KeptChain протягом дня — -4.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KeptChain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KeptChain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KeptChain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KeptChain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.07%
|30 днів
|$ 0
|-43.85%
|60 днів
|$ 0
|-28.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KeptChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-4.07%
-4.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KeptChain is the first virtual currency for the real world, setting a new standard in tourism. Experience the safest, most transparent, and reliable cryptocurrency that transcends borders, transforming Kept Chain into the universal currency of travel. In the bustling world of travel, financial transactions across borders are fraught with high fees, currency exchange complexities, and varying levels of security and acceptance. KeptChain, a pioneering cryptocurrency tailored for the travel industry, aims to resolve these pervasive issues. Utilizing cutting-edge blockchain technology, KeptChain offers a universal, secure, and cost-effective payment solution that transcends geographical and financial barriers. Designed specifically for global travelers, KeptChain ensures that payments for services such as accommodations, transportation, and entertainment are seamless, economical, and instant. By integrating directly with travel service providers, KeptChain not only simplifies transactions but also enhances the overall security and efficiency of consumer spending abroad. This innovative approach promises to transform how travelers manage their finances, making global tourism more accessible and enjoyable.
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