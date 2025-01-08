Ціна Kepler (AVIA)
Поточна ціна Kepler (AVIA) сьогодні становить 0.207525 USD з ринковою капіталізацією $ 20.68M USD. Ціна AVIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kepler:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.10K USD
- зміна ціни Kepler протягом дня — -9.53%
- циркуляційна пропозиція – 99.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kepler до USD становила $ -0.0218720490802894.
За останні 30 днів зміна ціни Kepler до USD становила $ -0.0695853945.
За останні 60 днів зміна ціни Kepler до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kepler до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0218720490802894
|-9.53%
|30 днів
|$ -0.0695853945
|-33.53%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kepler: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
-9.53%
-0.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry.
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