Сьогоднішня ціна Kepler (AVIA)

Поточна ціна Kepler (AVIA) сьогодні становить 0.207525 USD з ринковою капіталізацією $ 20.68M USD. Ціна AVIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kepler:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.10K USD

- зміна ціни Kepler протягом дня — -9.53%

- циркуляційна пропозиція – 99.61M USD

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