Актуальна ціна Kepithor сьогодні становить 0,00215628 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KEPI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KEPI на MEXC вже зараз.

$0,00215635
+2,50%1D
Графік ціни Kepithor (KEPI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:25:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Kepithor (KEPI) (USD)

$ 0,0021019
$ 0,00216354
$ 0,0021019
$ 0,00216354
$ 0,00475245
$ 0,00150493
Актуальна ціна Kepithor (KEPI) становить $0,00215628. За останні 24 години KEPI торгувався між мінімумом у $ 0,0021019 і максимумом у $ 0,00216354, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KEPI становить $ 0,00475245, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00150493.

Що стосується короткострокових результатів, то KEPI змінився на -0,00% за останню годину, +2,58% за 24 години та на +5,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kepithor (KEPI)

$ 89,86K
--
$ 645,91K
41,67M
299 540 253,0
Поточна ринкова капіталізація Kepithor — $ 89,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KEPI — 41,67M, зі загальною пропозицією 299540253.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 645,91K.

Історія ціни Kepithor (KEPI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kepithor до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kepithor до USD становила $ -0,0006159116.
За останні 60 днів зміна ціни Kepithor до USD становила $ -0,0011479868.
За останні 90 днів зміна ціни Kepithor до USD становила $ -0,0018585581218264115.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,58%
30 днів$ -0,0006159116-28,56%
60 днів$ -0,0011479868-53,23%
90 днів$ -0,0018585581218264115-46,29%

Що таке Kepithor (KEPI)

Kepithor Token (KEPI) is the native utility token of the Kepithor ecosystem, a UK-based Web3 gaming network. KEPI powers an interconnected suite of blockchain games—such as Kingdom Karnage and Royal Rampage—enabling in-game purchases, and prize rewards. It’s designed for long-term sustainability with no fixed emissions, and it redistributes value through platform revenue and gameplay, rather than inflationary minting.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Kepithor (USD)

Скільки коштуватиме Kepithor (KEPI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Kepithor (KEPI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Kepithor.

Перегляньте прогноз ціни Kepithor вже зараз!

KEPI до місцевих валют

Токеноміка Kepithor (KEPI)

Розуміння токеноміки Kepithor (KEPI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KEPI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Kepithor (KEPI)

Скільки сьогодні коштує Kepithor (KEPI)?
Актуальна ціна KEPI у USD становить 0,00215628 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KEPI до USD?
Поточна ціна KEPI до USD — $ 0,00215628. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Kepithor?
Ринкова капіталізація KEPI — $ 89,86K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KEPI?
Циркуляційна пропозиція KEPI — 41,67M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KEPI?
KEPI досяг історичної максимальної ціни у 0,00475245 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KEPI?
Історична мінімальна ціна KEPI становила 0,00150493 USD.
Який обсяг торгівлі KEPI?
Актуальний обсяг торгівлі KEPI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KEPI цього року?
KEPI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KEPI для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.