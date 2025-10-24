Інформація щодо ціни Kepithor (KEPI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,0021019 Макс. за 24 год $ 0,00216354 Рекордний максимум $ 0,00475245 Найнижча ціна $ 0,00150493 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) +2,58% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,55%

Актуальна ціна Kepithor (KEPI) становить $0,00215628. За останні 24 години KEPI торгувався між мінімумом у $ 0,0021019 і максимумом у $ 0,00216354, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KEPI становить $ 0,00475245, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00150493.

Що стосується короткострокових результатів, то KEPI змінився на -0,00% за останню годину, +2,58% за 24 години та на +5,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kepithor (KEPI)

Ринкова капіталізація $ 89,86K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 645,91K Циркуляційне постачання 41,67M Загальна пропозиція 299 540 253,0

Поточна ринкова капіталізація Kepithor — $ 89,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KEPI — 41,67M, зі загальною пропозицією 299540253.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 645,91K.