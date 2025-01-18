Ціна Kento (KNTO)
Поточна ціна Kento (KNTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KNTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kento:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.10 USD
- зміна ціни Kento протягом дня — -5.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kento до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kento до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kento до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kento до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.45%
|30 днів
|$ 0
|-16.23%
|60 днів
|$ 0
|-48.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kento: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.45%
-1.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Kento Coin community is built on principles of camaraderie, generosity, and education about cryptocurrency, alongside a passion for fundraising, humor, meme creation, and embracing the unconventional. We are fervently dedicated to promoting Kento as a credible alternative to traditional fiat currencies, fostering an ecosystem that grows dynamically and aims to position Kento as a widely utilized currency by the people, for the people, all while preserving its reputation as the most enjoyable cryptocurrency. Central to Kento is its practicality, warmth, inclusivity, and dependability. We extend a warm invitation for you to become a part of our lively community and contribute to our collective goal of establishing Kento as the preferred currency choice across the globe.
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