Сьогоднішня ціна Kento (KNTO)

Поточна ціна Kento (KNTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KNTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kento:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.10 USD

- зміна ціни Kento протягом дня — -5.45%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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