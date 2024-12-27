Ціна Kenshi (KNS)
Поточна ціна Kenshi (KNS) сьогодні становить 0.02492827 USD з ринковою капіталізацією $ 21.46M USD. Ціна KNS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kenshi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.72K USD
- зміна ціни Kenshi протягом дня — -1.57%
- циркуляційна пропозиція – 860.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kenshi до USD становила $ -0.00039812153918606.
За останні 30 днів зміна ціни Kenshi до USD становила $ -0.0049944486.
За останні 60 днів зміна ціни Kenshi до USD становила $ -0.0080774300.
За останні 90 днів зміна ціни Kenshi до USD становила $ -0.004215732999489365.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00039812153918606
|-1.57%
|30 днів
|$ -0.0049944486
|-20.03%
|60 днів
|$ -0.0080774300
|-32.40%
|90 днів
|$ -0.004215732999489365
|-14.46%
Останній аналіз цін Kenshi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
-1.57%
+6.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kenshi delivers a versatile and user-friendly platform for crafting tailor-made blockchain solutions. Featuring the Kenshi Deep Index, the Kenshi Custom Oracle Network, the Kenshi Blockchain IoT SDK, and a low-code ecosystem, Kenshi facilitates seamless interaction between Web 2.0 and Web 3.0 data.
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