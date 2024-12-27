Сьогоднішня ціна Kenshi (KNS)

Поточна ціна Kenshi (KNS) сьогодні становить 0.02492827 USD з ринковою капіталізацією $ 21.46M USD. Ціна KNS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kenshi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.72K USD

- зміна ціни Kenshi протягом дня — -1.57%

- циркуляційна пропозиція – 860.00M USD

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