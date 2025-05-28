Ціна Kensei (KENSEI)
Поточна ціна Kensei (KENSEI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 439,44K USD. Ціна KENSEI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kensei:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Kensei протягом дня — -0,01%
- циркуляційна пропозиція – 45,81B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kensei до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kensei до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kensei до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kensei до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,01%
|30 днів
|$ 0
|+21,32%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kensei: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0,01%
+39,14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together.
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