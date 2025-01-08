Ціна Kennedy Memecoin (BOBBY)
Поточна ціна Kennedy Memecoin (BOBBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 99.76K USD. Ціна BOBBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kennedy Memecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.47 USD
- зміна ціни Kennedy Memecoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 32.99B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kennedy Memecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kennedy Memecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kennedy Memecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kennedy Memecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-24.52%
|60 днів
|$ 0
|-20.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kennedy Memecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+14.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A memecoin celebrating third party candidates and the Independent party movement
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