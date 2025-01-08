Сьогоднішня ціна Kennedy Memecoin (BOBBY)

Поточна ціна Kennedy Memecoin (BOBBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 99.76K USD. Ціна BOBBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kennedy Memecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.47 USD

- зміна ціни Kennedy Memecoin протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 32.99B USD

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