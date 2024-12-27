Сьогоднішня ціна Kenji (KENJI)

Поточна ціна Kenji (KENJI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 170.93K USD. Ціна KENJI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kenji:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.66K USD

- зміна ціни Kenji протягом дня — -12.22%

- циркуляційна пропозиція – 9.99B USD

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