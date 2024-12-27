Ціна Kenji (KENJI)
Поточна ціна Kenji (KENJI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 170.93K USD. Ціна KENJI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kenji:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.66K USD
- зміна ціни Kenji протягом дня — -12.22%
- циркуляційна пропозиція – 9.99B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kenji до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kenji до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kenji до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kenji до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.22%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kenji: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
-12.22%
-4.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kenji Token is an SPL-2022 token on the Solana blockchain that blends anime-inspired creativity with real-world utility. Designed to foster a transparent, community-driven ecosystem, Kenji Token features a live Web3 play-to-earn game and plans to integrate staking and NFTs for additional rewards. The project supports sustainable growth while contributing to animal and humanitarian charities, creating both functional and meaningful value for its holders.
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