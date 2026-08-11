Сьогоднішня ціна Kendu Inu

Поточна ціна Kendu Inu (KENDU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KENDU до USD становить $ 0 за KENDU.

Kendu Inu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16,059.74, з циркуляційною пропозицією у 1.00T KENDU. Протягом останніх 24 годин KENDU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KENDU змінився на -- за останню годину та на +2.89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Kendu Inu (KENDU)

Ринкова капіталізація $ 16.06K$ 16.06K $ 16.06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16.06K$ 16.06K $ 16.06K Циркуляційне постачання 1.00T 1.00T 1.00T Загальна пропозиція 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Kendu Inu — $ 16.06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KENDU — 1.00T, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16.06K.