Токеноміка Kendo AI ($REALKENDO) Дізнайтеся ключову інформацію про Kendo AI ($REALKENDO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kendo AI ($REALKENDO) Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle. Офіційний вебсайт: https://kendo.ai/ Купити $REALKENDO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kendo AI ($REALKENDO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kendo AI ($REALKENDO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 27,26K $ 27,26K $ 27,26K Загальна пропозиція: $ 999,22M $ 999,22M $ 999,22M Циркуляційна пропозиція: $ 986,53M $ 986,53M $ 986,53M FDV (повністю розведена вартість): $ 27,62K $ 27,62K $ 27,62K Історичний максимум: $ 0,00306172 $ 0,00306172 $ 0,00306172 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Kendo AI ($REALKENDO)

Токеноміка Kendo AI ($REALKENDO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kendo AI ($REALKENDO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $REALKENDO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $REALKENDO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $REALKENDO, досліджуйте ціну токена $REALKENDO в реальному часі!

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