Сьогоднішня ціна Kendo AI ($REALKENDO)

Поточна ціна Kendo AI ($REALKENDO) сьогодні становить 0.00209764 USD з ринковою капіталізацією $ 2.10M USD. Ціна $REALKENDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kendo AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56M USD

- зміна ціни Kendo AI протягом дня — -7.20%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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