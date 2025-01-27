Ціна Kendo AI ($REALKENDO)
Поточна ціна Kendo AI ($REALKENDO) сьогодні становить 0.00209764 USD з ринковою капіталізацією $ 2.10M USD. Ціна $REALKENDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kendo AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56M USD
- зміна ціни Kendo AI протягом дня — -7.20%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kendo AI до USD становила $ -0.000162952888668266.
За останні 30 днів зміна ціни Kendo AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kendo AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kendo AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000162952888668266
|-7.20%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kendo AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-16.74%
-7.20%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle.
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