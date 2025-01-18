Ціна KelVPN (KEL)
Поточна ціна KelVPN (KEL) сьогодні становить 0.00915739 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KelVPN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.05K USD
- зміна ціни KelVPN протягом дня — -22.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KelVPN до USD становила $ -0.002598633953908607.
За останні 30 днів зміна ціни KelVPN до USD становила $ -0.0035370537.
За останні 60 днів зміна ціни KelVPN до USD становила $ +0.0037745186.
За останні 90 днів зміна ціни KelVPN до USD становила $ +0.000732929275339268.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002598633953908607
|-22.10%
|30 днів
|$ -0.0035370537
|-38.62%
|60 днів
|$ +0.0037745186
|+41.22%
|90 днів
|$ +0.000732929275339268
|+8.70%
Останній аналіз цін KelVPN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-22.10%
-21.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The KelVPN team has been building KelVPN since 2019 — It’s the first deanon-proof and quantum-safe decentralized VPN in prod. powered by the Cellframe Network. For the customer, KelVPN offers one-click access to a new level of privacy and security combined with high-speed data supporting up to 8k+ video streaming.
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