Сьогоднішня ціна Kelp Gain (AGETH)

Поточна ціна Kelp Gain (AGETH) сьогодні становить 3,478.0 USD з ринковою капіталізацією $ 156.17M USD. Ціна AGETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kelp Gain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25M USD

- зміна ціни Kelp Gain протягом дня — +1.43%

- циркуляційна пропозиція – 44.95K USD

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