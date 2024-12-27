Ціна Kelp Gain (AGETH)
Поточна ціна Kelp Gain (AGETH) сьогодні становить 3,478.0 USD з ринковою капіталізацією $ 156.17M USD. Ціна AGETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kelp Gain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25M USD
- зміна ціни Kelp Gain протягом дня — +1.43%
- циркуляційна пропозиція – 44.95K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kelp Gain до USD становила $ +48.97.
За останні 30 днів зміна ціни Kelp Gain до USD становила $ -48.1713434000.
За останні 60 днів зміна ціни Kelp Gain до USD становила $ +1,186.6567332000.
За останні 90 днів зміна ціни Kelp Gain до USD становила $ +748.0685132482636.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +48.97
|+1.43%
|30 днів
|$ -48.1713434000
|-1.38%
|60 днів
|$ +1,186.6567332000
|+34.12%
|90 днів
|$ +748.0685132482636
|+27.40%
Останній аналіз цін Kelp Gain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+1.43%
+6.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort.
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