Токеноміка Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Kelp DAO Restaked ETH (RSETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking Офіційний вебсайт: https://kelpdao.xyz/restake/ Whitepaper: https://kelpdao.xyz/litepapers/rsETHLitepaper.pdf Купити RSETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kelp DAO Restaked ETH (RSETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,11B $ 1,11B $ 1,11B Загальна пропозиція: $ 437,08K $ 437,08K $ 437,08K Циркуляційна пропозиція: $ 437,08K $ 437,08K $ 437,08K FDV (повністю розведена вартість): $ 1,11B $ 1,11B $ 1,11B Історичний максимум: $ 4 216,2 $ 4 216,2 $ 4 216,2 Історичний мінімум: $ 1 459,69 $ 1 459,69 $ 1 459,69 Поточна ціна: $ 2 544,63 $ 2 544,63 $ 2 544,63 Дізнайтеся більше про ціну Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)

Токеноміка Kelp DAO Restaked ETH (RSETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RSETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RSETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RSETH, досліджуйте ціну токена RSETH в реальному часі!

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