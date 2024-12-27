Ціна Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)
Поточна ціна Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) сьогодні становить 3,514.32 USD з ринковою капіталізацією $ 1.71B USD. Ціна RSETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kelp DAO Restaked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.52M USD
- зміна ціни Kelp DAO Restaked ETH протягом дня — +1.21%
- циркуляційна пропозиція – 487.55K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kelp DAO Restaked ETH до USD становила $ +42.03.
За останні 30 днів зміна ціни Kelp DAO Restaked ETH до USD становила $ -34.0256462400.
За останні 60 днів зміна ціни Kelp DAO Restaked ETH до USD становила $ +1,243.9789619760.
За останні 90 днів зміна ціни Kelp DAO Restaked ETH до USD становила $ +780.2773776873394.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +42.03
|+1.21%
|30 днів
|$ -34.0256462400
|-0.96%
|60 днів
|$ +1,243.9789619760
|+35.40%
|90 днів
|$ +780.2773776873394
|+28.54%
Останній аналіз цін Kelp DAO Restaked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
+1.21%
+6.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking
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