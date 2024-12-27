Сьогоднішня ціна Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)

Поточна ціна Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) сьогодні становить 3,514.32 USD з ринковою капіталізацією $ 1.71B USD. Ціна RSETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kelp DAO Restaked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.52M USD

- зміна ціни Kelp DAO Restaked ETH протягом дня — +1.21%

- циркуляційна пропозиція – 487.55K USD

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