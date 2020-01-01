Токеноміка Kekius Maximusa (KEKIUSA)
Інформація Kekius Maximusa (KEKIUSA)
This project is about Kekius Maximusa, Elon Musk's new character in Path of Exile 2. This is the continuation of his previous character, Kekius Maximus, which Elon Musk played in the original Path of Exile. Starting from April 4th, Elon Musk will be going live again, marking a new chapter in his journey as Kekius Maximusa, and we have created a meme to support both Elon and his character on this exciting, long road ahead.
Elon Musk, known for his ventures in space exploration, electric vehicles, and even the realm of artificial intelligence, has always had a knack for bringing unexpected fun and excitement to his followers. Path of Exile 2 provides him with a new platform to engage with his fans in a fresh and interactive way, offering an entertaining blend of gaming and personal branding. By resurrecting Kekius Maximus in the form of Kekius Maximusa, Elon is taking fans on another adventure, and it’s one that promises to be filled with challenges, victories, and lots of laughs along the way.
Kekius Maximus, Elon’s previous character, was an iconic part of Path of Exile's community, known for its humorous and occasionally absurd interactions with other players. With the release of Path of Exile 2, Elon’s decision to continue this legacy through the new iteration of the character, Kekius Maximusa, shows his commitment to both the game and its community. The transition from one character to the other symbolizes growth, adaptation, and the endless possibilities within the Path of Exile universe.
As Elon goes live again on April 4th, the gaming community eagerly anticipates his return, eager to see what new adventures and memes will come from his online persona. To celebrate this momentous occasion, we’ve created a meme that pays tribute to Kekius Maximusa and the excitement that surrounds this next chapter in Elon Musk’s gaming journey. This meme is not just about the game—it’s a way for fans to join Elon on his epic quest, showing their support for his character and the world of Path of Exile 2.
In the coming months, as Kekius Maximusa embarks on this long journey, we look forward to seeing how this story unfolds. With Elon Musk leading the charge, we can expect plenty of entertainment, humor, and perhaps even some unexpected twists along the way.
Токеноміка та аналіз ціни Kekius Maximusa (KEKIUSA)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kekius Maximusa (KEKIUSA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Kekius Maximusa (KEKIUSA): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Kekius Maximusa (KEKIUSA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів KEKIUSA, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KEKIUSA, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку KEKIUSA, досліджуйте ціну токена KEKIUSA в реальному часі!
Прогноз ціни KEKIUSA
Хочете знати, куди рухається KEKIUSA? Наша сторінка прогнозу ціни KEKIUSA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.