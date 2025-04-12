Сьогоднішня ціна Kekius Maximusa (KEKIUSA)

Поточна ціна Kekius Maximusa (KEKIUSA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 67.79K USD. Ціна KEKIUSA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kekius Maximusa:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Kekius Maximusa протягом дня — -7.29%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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