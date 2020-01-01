Токеноміка Kekius Maximus (KM) Дізнайтеся ключову інформацію про Kekius Maximus (KM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kekius Maximus (KM) Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies. Офіційний вебсайт: https://wearekek.com/ Купити KM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kekius Maximus (KM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kekius Maximus (KM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Загальна пропозиція: $ 999,40M $ 999,40M $ 999,40M Циркуляційна пропозиція: $ 999,40M $ 999,40M $ 999,40M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Історичний максимум: $ 0,01153924 $ 0,01153924 $ 0,01153924 Історичний мінімум: $ 0,00054801 $ 0,00054801 $ 0,00054801 Поточна ціна: $ 0,00128293 $ 0,00128293 $ 0,00128293 Дізнайтеся більше про ціну Kekius Maximus (KM)

Токеноміка Kekius Maximus (KM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kekius Maximus (KM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KM, досліджуйте ціну токена KM в реальному часі!

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