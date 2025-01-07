Сьогоднішня ціна Kekius Maximus ($KEKIUS)

Поточна ціна Kekius Maximus ($KEKIUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 503.14K USD. Ціна $KEKIUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kekius Maximus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 160.87K USD

- зміна ціни Kekius Maximus протягом дня — +17.28%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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