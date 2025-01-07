Ціна Kekius Maximus ($KEKIUS)
Поточна ціна Kekius Maximus ($KEKIUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 503.14K USD. Ціна $KEKIUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kekius Maximus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 160.87K USD
- зміна ціни Kekius Maximus протягом дня — +17.28%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kekius Maximus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kekius Maximus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kekius Maximus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kekius Maximus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+17.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kekius Maximus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.91%
+17.28%
--
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