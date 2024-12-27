Сьогоднішня ціна Kekistan (KEK)

Поточна ціна Kekistan (KEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.29M USD. Ціна KEK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kekistan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.44K USD

- зміна ціни Kekistan протягом дня — +4.43%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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