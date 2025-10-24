Інформація щодо ціни KEKE Terminal (KEKE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0, Макс. за 24 год $ 0. Рекордний максимум $ 0,028921. Найнижча ціна $ 0. Зміна ціни (за 1 год) -0,02%. Зміна ціни (1 дн.) +3,51%. Зміна ціни (за 7 дн.) +0,37%.

Актуальна ціна KEKE Terminal (KEKE) становить --. За останні 24 години KEKE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KEKE становить $ 0,028921, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KEKE змінився на -0,02% за останню годину, +3,51% за 24 години та на +0,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KEKE Terminal (KEKE)

Ринкова капіталізація $ 132,74K. Обсяг (за 24 год) --. Повністю розведена ринкова капіталізація $ 132,74K. Циркуляційне постачання 999,99M. Загальна пропозиція 999 992 281,068779.

Поточна ринкова капіталізація KEKE Terminal — $ 132,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KEKE — 999,99M, зі загальною пропозицією 999992281.068779. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 132,74K.