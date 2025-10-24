Інформація щодо ціни Keke (KEKE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,15% Зміна ціни (1 дн.) -0,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -56,12% Зміна ціни (за 7 дн.) -56,12%

Актуальна ціна Keke (KEKE) становить --. За останні 24 години KEKE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KEKE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KEKE змінився на -0,15% за останню годину, -0,16% за 24 години та на -56,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Keke (KEKE)

Ринкова капіталізація $ 90,28K$ 90,28K $ 90,28K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 90,28K$ 90,28K $ 90,28K Циркуляційне постачання 690,00B 690,00B 690,00B Загальна пропозиція 690 000 000 000,0 690 000 000 000,0 690 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Keke — $ 90,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KEKE — 690,00B, зі загальною пропозицією 690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 90,28K.