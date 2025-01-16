Сьогоднішня ціна KeKChain (KEK)

Поточна ціна KeKChain (KEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KEK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KeKChain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 202.78 USD

- зміна ціни KeKChain протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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