Ціна KeKChain (KEK)
Поточна ціна KeKChain (KEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KEK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KeKChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 202.78 USD
- зміна ціни KeKChain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KeKChain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KeKChain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KeKChain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KeKChain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-42.00%
|60 днів
|$ 0
|-57.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KeKChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-16.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kekchain is A PoAWR Blockchain for DeFi KekChain, like Ethereum, allows parties to create smart contracts using code to specify the behavior of the virtual machine (VM) that executes the contract's function. KekChain strives to solve scalability and usability, without compromising decentralization. KekChain relies on a system with Proof of Stake and Authority (PoSA) consensus that can support short block time and lower fees. The team has also created (.kek) domains which are erc721 compliant similar to ENS domains.
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