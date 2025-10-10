Токеноміка KEK (KEKE)
Токеноміка та аналіз ціни KEK (KEKE)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KEK (KEKE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація KEK (KEKE)
Introducing KEK, the ultimate crypto meme project that combines the power of the ancient Egyptian god Kek with the modern online meme culture. Drawing its inspiration from the popular Cult of Kek meme, which is widespread on platforms such as 4chan and Twitch, this project aims to harness the forces of memetic magic to leave an indelible mark on the crypto world. By joining the KEK community, you will be able to revel in the delightful humor of our memes while immersing yourself in a vibrant and ever-expanding ecosystem of like-minded individuals.
The KEK project boasts a transparent and sensible tokenomics structure, with no taxes imposed on $KEKE transactions. Out of the total supply of 77,777,777,777,777 $KEKE tokens, a whopping 92.3% are allocated to the liquidity pool, with the LP tokens burnt and contract renounced. The remaining 7.7% are held in a multi-sig wallet for future centralized exchange listings and liquidity pools. KEK, the crypto god, ensures that its followers prosper by maintaining a thriving economy in which the faithful are generously rewarded. Join us in building the grand Empire of KEK, as we embark on an exciting journey to revolutionize the meme society and establish its dominance across the crypto realm.
Токеноміка KEK (KEKE): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки KEK (KEKE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів KEKE, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KEKE, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку KEKE, досліджуйте ціну токена KEKE в реальному часі!
